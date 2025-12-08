Locatelli a Dazn | Abbiamo sbagliato cose che non si possono sbagliare Dobbiamo fare meglio perché siamo meglio
Manuel Locatelli a Dazn: il giocatore della Juventus ha parlato dopo la gara del Maradona contro il Napoli. Tutte le sue dichiarazioni. Manuel Locatelli, giocatore bianconero, ha parlato a Dazn analizzando Napoli Juve. COSA NON HA FUNZIONATO – « Il mister ci aveva chiesto di palleggiare un po’ di più, di avere superiorità a metà campo, solo che loro ci hanno chiuso bene e non è successo questo. Loro hanno fatto sicuramente molto meglio di noi nel primo tempo, noi abbiamo sbagliato cose che non si possono sbagliare, dei passaggi semplici e bisogna sicuramente fare meglio di così, poi a fine partita sono sempre queste le frasi che si dicono, bisogna fare le cose in campo ». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Altri contenuti sullo stesso argomento
Locatelli a DAZN: «Quando indossi questa maglia devi vincere senza alibi e dare di più di quello che stiamo dando. Non possiamo perdere queste partite, siamo arrabbiati»
Locatelli a Dazn: «La classifica non rispecchia il valore della Fiorentina. Noi sappiamo cosa fare»
Fiorentina-Juventus, le parole di Locatelli a Dazn - facebook.com Vai su Facebook
Le scelte di Conte e Spalletti 11 Bianconeri col falso nueve Siamo LIVE nel prepartita di #NapoliJuve con #Fuoriclasse powered by Haier #DAZN Vai su X
Locatelli a Dazn: "Napoli meglio di noi nel primo tempo, abbiamo sbagliato cose che non si possono sbagliare" - Manuel Locatelli è stato intervistato da Dazn dopo la sconfitta di Napoli. Riporta tuttojuve.com
Napoli-Juventus, Locatelli: "Abbiamo sbagliato cose che non si possono sbagliare" - Manuel Locatelli ha parlato a DAZN dopo la sconfitta della Juventus contro il Napoli per 2- Si legge su ilbianconero.com
Locatelli: “dobbiamo fare meglio di così. Sono il capitano e devo assumermi le responsabilità” - Juventus: "Mister ci aveva chiesto di palleggiare un pò di più e palleggiare a metà ... Riporta iamnaples.it