Locatelli a Dazn | Abbiamo sbagliato cose che non si possono sbagliare Dobbiamo fare meglio perché siamo meglio

Manuel Locatelli a Dazn: il giocatore della Juventus ha parlato dopo la gara del Maradona contro il Napoli. Tutte le sue dichiarazioni. Manuel Locatelli, giocatore bianconero, ha parlato a Dazn analizzando Napoli Juve. COSA NON HA FUNZIONATO – « Il mister ci aveva chiesto di palleggiare un po’ di più, di avere superiorità a metà campo, solo che loro ci hanno chiuso bene e non è successo questo. Loro hanno fatto sicuramente molto meglio di noi nel primo tempo, noi abbiamo sbagliato cose che non si possono sbagliare, dei passaggi semplici e bisogna sicuramente fare meglio di così, poi a fine partita sono sempre queste le frasi che si dicono, bisogna fare le cose in campo ». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

