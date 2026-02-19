Mediterraneo naufragi nel ciclone Harry | almeno 15 migranti morti tra Calabria e Sicilia ricerche ancora in corso

Il naufragio di un'imbarcazione nel Mediterraneo, causato dal ciclone Harry, ha provocato la morte di almeno 15 migranti tra Calabria e Sicilia. La tempesta ha colpito il veliero, che trasportava persone in fuga da guerre e povertà, e ha fatto capovolgere il natante. I soccorritori stanno ancora cercando di recuperare altri dispersi mentre le autorità cercano di ricostruire la rotta dell’imbarcazione. Le ricerche continuano, con un’attenzione particolare alle zone più colpite.

Il Mediterraneo Piange Almeno Quindici Vite: Naufragi e Disperazione tra Calabria e Sicilia. Almeno quindici migranti sono morti nelle acque del Mediterraneo centrale, con i corpi ritrovati sulle coste di Calabria e Sicilia nelle ultime ore. La tragedia, aggravata dalle condizioni meteorologiche avverse legate al ciclone Harry, riaccende il dibattito sulle politiche migratorie e sulla sicurezza in mare, mentre le organizzazioni umanitarie temono che il bilancio delle vittime possa essere molto più alto. Un Bilancio Provvisorio Drammatico. I ritrovamenti sono avvenuti nelle prime ore di, con concentrazioni di corpi sia lungo la costa calabrese che quella siciliana.🔗 Leggi su Ameve.eu

Migranti, il mare restituisce 15 corpi tra Calabria e Sicilia. Parla Laura Marmorale di Mhs: «Sono solo alcune delle mille vittime del ciclone Harry. È la più grande strage nel Mediterraneo e nessuno si indigna»Il mare ha restituito quindici corpi tra Calabria e Sicilia, una delle conseguenze del ciclone Harry che ha colpito la zona.

Migranti, strage nel Mediterraneo durante il ciclone Harry: almeno cinquanta morti e 380 dispersiDurante il passaggio del ciclone Harry, una imbarcazione partita da Sfax ha subito un grave incidente nel Mediterraneo, causando almeno cinquanta morti e 380 dispersi.

