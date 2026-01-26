Migranti strage nel Mediterraneo durante il ciclone Harry | almeno cinquanta morti e 380 dispersi

Durante il passaggio del ciclone Harry, una imbarcazione partita da Sfax ha subito un grave incidente nel Mediterraneo, causando almeno cinquanta morti e 380 dispersi. Solo un sopravvissuto è stato recuperato, in condizioni di estrema stanchezza. L’accaduto evidenzia le difficili condizioni di viaggio e le sfide di sicurezza per i migranti in mare.

Dall'imbarcazione partita da Sfax durante il ciclone Harry c'è un solo sopravvissuto, recuperato in mare stremato. Altre otto barche risultano ancora scomparse lungo la rotta per Lampedusa, con circa 380 persone a bordo, tra cui donne e bambini, mentre il mare agitato e le condizioni meteorologiche estreme rendono ogni soccorso sempre più complicato.

