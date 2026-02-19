VIDEO | Quante microplastiche ci saranno nel Mediterraneo tra 10 anni? L' università prova a prevederlo

L’università ha stimato che nel Mediterraneo si potrebbero accumulare molte più microplastiche nei prossimi dieci anni. Attualmente, questa regione, che occupa solo l’1% delle acque mondiali, ospita il 7% delle microplastiche globali. Le fonti di inquinamento, come le attività industriali e le imbarcazioni, continuano a inquinare le acque. Se le tendenze attuali persistono, la concentrazione di microplastiche potrebbe aumentare significativamente. La questione riguarda direttamente la salute di specie marine e attività umane che dipendono dal mare.

Il Mediterraneo rappresenta appena l'1% delle acque marine globali, ma concentra circa il 7% delle microplastiche presenti nei mari del pianeta. Un dato che fotografa con chiarezza la dimensione del problema in un bacino semi-chiuso dove ogni anno entrano oltre 100 mila tonnellate di plastica e dove la fuoriuscita dei rifiuti è limitata, con un progressivo accumulo lungo le coste e sui fondali. A preoccupare non sono solo i tempi lunghissimi di degradazione dei materiali plastici, ma anche gli effetti sugli ecosistemi e, indirettamente, sulla salute umana: le microplastiche possono rilasciare additivi tossici, trasportare inquinanti e patogeni, veicolare geni di resistenza agli antibiotici e, una volta entrate nella catena alimentare, risultano difficilmente eliminabili.

