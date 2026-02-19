Mediobanca via dalla Borsa fine di un’epoca mitica di Milano

Nel marzo 1956, Mediobanca si presenta a Palazzo Mezzanotte, segnando il debutto come primo titolo bancario quotato dopo la guerra. La decisione di uscire dalla Borsa di Milano rappresenta la fine di un’epoca mitica per il settore finanziario. La banca, fondata pochi anni prima, ha contribuito alla ricostruzione economica del Paese e ha attirato l’attenzione di investitori e istituzioni. Ora, la sua uscita dal mercato azionario apre un nuovo capitolo nella storia bancaria italiana. La notizia si diffonde rapidamente tra gli addetti ai lavori.

Marzo 1956: a Palazzo Mezzanotte, già all’epoca sede della Borsa, arriva Mediobanca. E’ il primo titolo bancario quotato del Dopoguerra. Vengono emesse 10 mila azioni al prezzo di 12.800 lire ciascuna. Settant’anni dopo, Mediobanca sarà “delistata” come ultimo atto dell’incredibile scalata del Monte dei Paschi di Siena portandosi dietro la storia del capitalismo italiano e le liturgie del “salotto buono”. Il rapporto con la città è sempre stato di distacco ma anche di rispetto reciproco. Passare per via Filodrammatici, o Piazzetta Cuccia come battezzata più di recente, è stato per i milanesi come passare davanti a un santuario, luogo simbolo della finanza laica ma avvolto dal misticismo che un personaggio come Enrico Cuccia ha saputo diffondere e che Alberto Nagel ha cercato a modo suo di preservare. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

