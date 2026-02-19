Mediobanca via dalla Borsa fine di un’epoca mitica di Milano
Nel marzo 1956, Mediobanca si presenta a Palazzo Mezzanotte, segnando il debutto come primo titolo bancario quotato dopo la guerra. La decisione di uscire dalla Borsa di Milano rappresenta la fine di un’epoca mitica per il settore finanziario. La banca, fondata pochi anni prima, ha contribuito alla ricostruzione economica del Paese e ha attirato l’attenzione di investitori e istituzioni. Ora, la sua uscita dal mercato azionario apre un nuovo capitolo nella storia bancaria italiana. La notizia si diffonde rapidamente tra gli addetti ai lavori.
Marzo 1956: a Palazzo Mezzanotte, già all’epoca sede della Borsa, arriva Mediobanca. E’ il primo titolo bancario quotato del Dopoguerra. Vengono emesse 10 mila azioni al prezzo di 12.800 lire ciascuna. Settant’anni dopo, Mediobanca sarà “delistata” come ultimo atto dell’incredibile scalata del Monte dei Paschi di Siena portandosi dietro la storia del capitalismo italiano e le liturgie del “salotto buono”. Il rapporto con la città è sempre stato di distacco ma anche di rispetto reciproco. Passare per via Filodrammatici, o Piazzetta Cuccia come battezzata più di recente, è stato per i milanesi come passare davanti a un santuario, luogo simbolo della finanza laica ma avvolto dal misticismo che un personaggio come Enrico Cuccia ha saputo diffondere e che Alberto Nagel ha cercato a modo suo di preservare. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
Borsa Scambio di bambole d'epoca all’Hotel Eurostars Roma AeternaLa Borsa Scambio di bambole d'epoca si svolge domenica 15 febbraio 2026 presso l’Hotel Eurostars Roma Aeterna, in via Casilina 125.
ORNELLA SENZA FINE: PARATA DI VIP DA FAZIO PER RICORDARE LA MITICA VANONIDomenica 18 gennaio 2026, in prima serata su Nove e in streaming su Discovery+, Fabio Fazio e Luciana Littizzetto presentano “Ornella senza fine”, una serata dedicata a ricordare la figura di Ornella Vanoni.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Fusione Mps Mediobanca, via libera dal Cda e delisting in Borsa; Borse europee in rialzo, a Milano strappano Mediobanca, IGD ed ERG; Mps assorbe Mediobanca e la toglie dalla Borsa: resta Generali; Mediobanca sarà fusa in Mps e lascerà la Borsa, ma non la quota in Generali.
Mediobanca addio: fusione totale in MPS, via dalla BorsaAddio a Mediobanca, lo storico marchio verso la sparizione con la fusione totale in MPS e il conseguente delisting di Borsa. we-wealth.com
Fusione Mps Mediobanca, via libera dal Cda e delisting in BorsaIl cda, si legge in una nota, ha deliberato di procedere alla piena integrazione con Mediobanca attraverso la fusione per incorporazione ed il conseguente delisting di Piazzetta Cuccia ... tg24.sky.it
Delisting, sinergie e partita su Generali. Cambia il baricentro della finanza italiana dopo l'ingresso definitivo di Mediobanca in Mps. Fatti, numeri e riflessi in Borsa. x.com
Mediobanca, finisce una storia in Borsa durata 70 anni: il cda di Mps ha optato per la fusione per incorporazione di Piazzetta Cuccia, con conseguente delisting. Il gioiello più prezioso, il 13,2% delle Generali, finirà in una società non quotata che manterrà il no facebook