Borsa Scambio di bambole d' epoca all’Hotel Eurostars Roma Aeterna

La Borsa Scambio di bambole d'epoca si svolge domenica 15 febbraio 2026 presso l’Hotel Eurostars Roma Aeterna, in via Casilina 125. Dalle 10 alle 17, appassionati, collezionisti e curiosi potranno visitare l’evento dedicato alle bambole antiche e moderne. Un’occasione per scoprire, scambiare e valorizzare oggetti di grande interesse storico e collezionistico.

Accanto alle bambole, troveranno spazio anche i giocattoli d’epoca, dai robot alle automobiline oltre alle latte litografate apprezzatissime dai collezionisti di tutto il mondo. Durante la giornata sarà possibile: far valutare i propri oggetti da esperti, scambiare pezzi con altri espositori, ricevere consulenze dal “doll doctor” nel suo ambulatorio mobile, pronto a diagnosticare e consigliare interventi per bambole non più funzionanti. compreso il celebre Cicciobello. Alle ore 15, il dott. Pietro Verreni, direttore del Museo del Giocattolo di Zagarolo, terrà il seminario “Giocare sul serio. Il Museo del Giocattolo tra intrattenimento e ricerca”, un viaggio tra storia, costume e società raccontato dal giocattolo.🔗 Leggi su Romatoday.it Leggi anche: Novegro borsa scambio Leggi anche: Rubò oggetti d'epoca e articoli da collezione, ladro rintracciato e arrestato in un hotel Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Argomenti discussi: Bambole e Giocattoli d’Epoca a Roma; Verona, la magia dei giocattoli d’epoca torna in Fiera. Fiera di Verona: torna la Borsa Scambio di automodelli e giocattoli d’epocaFiera di Verona: torna la Borsa Scambio di automodelli e giocattoli d'epoca, un'occasione di collezionismo e scambi. gardanotizie.it Ragazze il 31 Gennaio e il 1 Febbraio esporrò a ROMA in occasione dell’evento che fa brillare gli occhi a grandi e piccini:la Borsa scambio del Giocattolo Vintage Mercure Hotel Roma West – Viale degli Eroi di Cefalonia, 301 • Sabato 31 gennaio dalle - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.