ORNELLA SENZA FINE | PARATA DI VIP DA FAZIO PER RICORDARE LA MITICA VANONI

Da bubinoblog 17 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 18 gennaio 2026, in prima serata su Nove e in streaming su Discovery+, Fabio Fazio e Luciana Littizzetto presentano “Ornella senza fine”, una serata dedicata a ricordare la figura di Ornella Vanoni. L’evento raccoglie una parata di ospiti e vip, offrendo un tributo alla carriera e all’influenza artistica della celebre cantante italiana. Un'occasione per celebrare la musica e il talento di Vanoni in un appuntamento televisivo speciale.

Domenica 18 gennaio 2026   in prima serata  e in diretta sul  Nove, e in streaming su Discovery+,  Fabio Fazio   e Luciana Littizzetto  tornano in TV con una serata speciale, “ Ornella senza fine ”. Un grande evento televisivo per celebrare e ricordare Ornella Vanoni  e le sue canzoni, con grandi ospiti, tante sorprese e incursioni live nei luoghi a lei cari. Ospiti della serata, alcuni dei più grandi artisti del panorama italiano e internazionale, suoi colleghi e amici:  Gianni Morandi, Fiorella Mannoia, Marco Mengoni, Toquinho, Loredana Bertè, Virginia Raffaele, Diodato. E ancora Elisa, Emma, Mahmood, Annalisa, Arisa, Noemi, Giuliano Sangiorgi, Francesco Gabbani,  Malika Ayane, che interpreteranno le canzoni di Ornella Vanoni che hanno fatto la storia della musica. 🔗 Leggi su Bubinoblog

