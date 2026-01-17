ORNELLA SENZA FINE | PARATA DI VIP DA FAZIO PER RICORDARE LA MITICA VANONI
Domenica 18 gennaio 2026, in prima serata su Nove e in streaming su Discovery+, Fabio Fazio e Luciana Littizzetto presentano “Ornella senza fine”, una serata dedicata a ricordare la figura di Ornella Vanoni. L’evento raccoglie una parata di ospiti e vip, offrendo un tributo alla carriera e all’influenza artistica della celebre cantante italiana. Un'occasione per celebrare la musica e il talento di Vanoni in un appuntamento televisivo speciale.
Domenica 18 gennaio 2026 in prima serata e in diretta sul Nove, e in streaming su Discovery+, Fabio Fazio e Luciana Littizzetto tornano in TV con una serata speciale, “ Ornella senza fine ”. Un grande evento televisivo per celebrare e ricordare Ornella Vanoni e le sue canzoni, con grandi ospiti, tante sorprese e incursioni live nei luoghi a lei cari. Ospiti della serata, alcuni dei più grandi artisti del panorama italiano e internazionale, suoi colleghi e amici: Gianni Morandi, Fiorella Mannoia, Marco Mengoni, Toquinho, Loredana Bertè, Virginia Raffaele, Diodato. E ancora Elisa, Emma, Mahmood, Annalisa, Arisa, Noemi, Giuliano Sangiorgi, Francesco Gabbani, Malika Ayane, che interpreteranno le canzoni di Ornella Vanoni che hanno fatto la storia della musica. 🔗 Leggi su Bubinoblog
Leggi anche: Vanoni senza fine. L'ultima volta in tv da Fazio, poi giudice ad Amici: musica e politica in lutto per la scomparsa di Ornella
Leggi anche: L'addio a Ornella Vanoni, tutti i vip alla camera ardente: da Fabio Fazio a Liliana Segre, fino a Gabriele Salvatores
Fazio torna con la serata speciale "Ornella senza fine", omaggio a Vanoni - Domenica 18 gennaio in prima serata e in diretta sul Nove, e in streaming su discovery+, Fabio Fazio e Luciana Littizzetto tornano in tv con una serata speciale, "Ornella senza fine", un grande evento ... ansa.it
Che tempo che fa, domenica lo speciale “Ornella senza fine”: tutti gli ospiti dell’omaggio a Ornella Vanoni - Che tempo che fa domenica 18 gennaio speciale Ornella Vanoni sul Nove: Morandi, Bertè, Mahmood, Elisa tra gli ospiti. msn.com
Ornella senza fine, lo speciale di Che tempo che fa dedicato ad Ornella Vanoni sul Nove: quando in tv, ospiti e anticipazioni - Che tempo che fa di Fabio Fazio e Luciana Littizzetto omaggiano Ornella Vanoni nello speciale "Ornella senza fine" con tanti ospiti. superguidatv.it
Fabio Fazio ha annunciato che domenica 18 gennaio durante "Ornella senza fine" svelerà il luogo dell'aiuola dedicata a Vanoni - facebook.com facebook
ORNELLA SENZA FINE: SVELATI GLI OSPITI Fabio Fazio chiama a raccolta la musica italiana per il tributo a Ornella Vanoni sul Nove. Un cast stellare: dai giganti come Morandi e Mannoia alle nuove generazioni con Mahmood e Annalisa. x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.