ORNELLA SENZA FINE | PARATA DI VIP DA FAZIO PER RICORDARE LA MITICA VANONI

Domenica 18 gennaio 2026 in prima serata e in diretta sul Nove, e in streaming su Discovery+, Fabio Fazio e Luciana Littizzetto tornano in TV con una serata speciale, “ Ornella senza fine ”. Un grande evento televisivo per celebrare e ricordare Ornella Vanoni e le sue canzoni, con grandi ospiti, tante sorprese e incursioni live nei luoghi a lei cari. Ospiti della serata, alcuni dei più grandi artisti del panorama italiano e internazionale, suoi colleghi e amici: Gianni Morandi, Fiorella Mannoia, Marco Mengoni, Toquinho, Loredana Bertè, Virginia Raffaele, Diodato. E ancora Elisa, Emma, Mahmood, Annalisa, Arisa, Noemi, Giuliano Sangiorgi, Francesco Gabbani, Malika Ayane, che interpreteranno le canzoni di Ornella Vanoni che hanno fatto la storia della musica. 🔗 Leggi su Bubinoblog

