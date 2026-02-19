Medagliere Olimpiadi Milano Cortina 2026 | Italia seconda gli USA si fanno minacciosi

L’Italia si posiziona al secondo posto nel medagliere delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026, dopo che gli Stati Uniti hanno conquistato numerose medaglie. La competizione è iniziata mercoledì 4 febbraio e prosegue con gare intense in vari sport in tutta la regione alpina. Le prime medaglie sono state assegnate sabato 7 e le gare continuano senza sosta, attirando l’attenzione di tifosi e atleti. La corsa alle medaglie si fa sempre più serrata, con gli USA pronti a rilanciare la sfida.

Le Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026 si sono aperte mercoledì 4 e si chiuderanno domenica 22 febbraio, anche se la Cerimonia d'Apertura si è tenuta venerdì 6 e le prime medaglie verranno assegnate sabato 7. La Cerimonia di Chiusura andrà in scena domenica 22. Nel complesso verranno assegnati 116 titoli, dei quali 54 in specialità maschili, 50 in gare femminili e 12 in prove miste. In totale prenderanno parte ai Giochi 2900 atleti, dei quali 1538 uomini e 1362 donne. In questa edizione ha fatto il proprio esordio assoluto nel programma olimpico lo sci alpinismo. Nell'ultima edizione dei Giochi Invernali, tenutasi a Pechino nel 2022, l'Italia ha chiuso il medagliere al 13° posto, con 2 ori, 7 argenti ed 8 bronzi, per un totale di 17 podi.