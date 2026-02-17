Medagliere Olimpiadi Milano Cortina 2026 | Italia seconda davanti agli USA!

L’Italia si trova al secondo posto nel medagliere delle Olimpiadi Milano Cortina 2026, grazie ai successi di alcuni atleti durante le prime gare. La causa di questa posizione è la conquista di medaglie in discipline come lo sci alpino e il biathlon, che hanno portato punti preziosi alla squadra italiana. Giovedì 8 febbraio, ad esempio, un azzurro ha vinto l’oro nello slalom gigante, regalando una medaglia che ha fatto salire il nostro paese nella classifica.

Le Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026 si sono aperte mercoledì 4 e si chiuderanno domenica 22 febbraio, anche se la Cerimonia d’Apertura si è tenuta venerdì 6 e le prime medaglie verranno assegnate sabato 7. La Cerimonia di Chiusura andrà in scena domenica 22. Nel complesso verranno assegnati 116 titoli, dei quali 54 in specialità maschili, 50 in gare femminili e 12 in prove miste. In totale prenderanno parte ai Giochi 2900 atleti, dei quali 1538 uomini e 1362 donne. In questa edizione ha fatto il proprio esordio assoluto nel programma olimpico lo sci alpinismo. Nell’ultima edizione dei Giochi Invernali, tenutasi a Pechino nel 2022, l’Italia ha chiuso il medagliere al 13° posto, con 2 ori, 7 argenti ed 8 bronzi, per un totale di 17 podi. 🔗 Leggi su Oasport.it

