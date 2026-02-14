Medagliere Olimpiadi Milano Cortina 2026 | Norvegia in fuga Italia seconda davanti agli USA

La Norvegia guida il medagliere delle Olimpiadi Milano Cortina 2026 perché ha conquistato più medaglie rispetto alle altre nazioni. L’Italia segue al secondo posto, davanti agli Stati Uniti, grazie alle performance dei suoi atleti nelle discipline invernali. La competizione si svolge tra le montagne e le piste di Milano e Cortina, attirando appassionati da tutto il mondo. La prima giornata di assegnazioni di medaglie si terrà sabato 7 febbraio.

Le Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026 si sono aperte mercoledì 4 e si chiuderanno domenica 22 febbraio, anche se la Cerimonia d'Apertura si è tenuta venerdì 6 e le prime medaglie verranno assegnate sabato 7. La Cerimonia di Chiusura andrà in scena domenica 22. Nel complesso verranno assegnati 116 titoli, dei quali 54 in specialità maschili, 50 in gare femminili e 12 in prove miste. In totale prenderanno parte ai Giochi 2900 atleti, dei quali 1538 uomini e 1362 donne. In questa edizione ha fatto il proprio esordio assoluto nel programma olimpico lo sci alpinismo. Nell'ultima edizione dei Giochi Invernali, tenutasi a Pechino nel 2022, l'Italia ha chiuso il medagliere al 13° posto, con 2 ori, 7 argenti ed 8 bronzi, per un totale di 17 podi.