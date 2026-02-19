Martedì pomeriggio a Meda, un’auto ha tamponato una donna incinta di 33 anni in via Indipendenza, poi è scappata. Gli agenti hanno trovato l’auto abbandonata in una zona vicina, con della droga all’interno: cocaina e marijuana. La donna, in stato di shock, è stata portata in ospedale per controlli. La polizia sta cercando il conducente che ha provocato l’incidente e poi si è dato alla fuga. La scena ha attirato l’attenzione dei passanti, preoccupati per la sicurezza. La ricerca del responsabile prosegue senza sosta.

© Ilnotiziario.net - Meda, tampona donna incinta e fugge: trovate cocaina e marijuana nell’auto abbandonata

