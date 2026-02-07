Tampona un' auto sullo stradone Farnese e fugge a piedi

Da ilpiacenza.it 7 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Polizia locale sta cercando un'auto che ha tamponato un'altra vettura sullo stradone Farnese e poi è scappata a piedi. Gli agenti stanno raccogliendo testimonianze e cercando di identificare il conducente che si è dato alla fuga subito dopo il tamponamento. Nessuno è rimasto ferito, ma ora si cerca di fare chiarezza sull’accaduto.

Sono in corso le indagini della Polizia locale per rintracciare il conducente di un'auto che è fuggito dopo un incidente stradale. È accaduto nella tarda serata di venerdì 6 febbraio sullo stradone Farnese, dove una Mini ha tamponato violentemente un suv che la precedeva. Dopo l'impatto, il conducente della Mini ha imboccato via Delle Teresiane dove ha abbandonato la sua vettura pesantemente danneggiata, e si è allontanato a piedi.Nel frattempo sono arrivati i vigili del fuoco e il personale della Croce rossa che hanno prestato soccorso alla conducente della vettura travolta: si tratta di una donna 40enne è stata trasportata al pronto soccorso in ambulanza, fortunatamente non in gravi condizioni.🔗 Leggi su Ilpiacenza.itImmagine generica

Approfondimenti su Stradone Farnese

Tampona auto e fugge, un decesso e tre feriti

Ieri in Campania: tampona auto e fugge, un decesso e tre feriti

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Stradone Farnese

Argomenti discussi: Rapinatore inseguito e arrestato dagli agenti della Polizia Locale a Napoli.

Tampona un'auto sullo stradone Farnese e fugge a piediSono in corso le indagini della Polizia locale per rintracciare il conducente di un'auto che è fuggito dopo un incidente stradale. È accaduto nella tarda serata di venerdì 6 febbraio sullo stradone Fa ... ilpiacenza.it

tampona un auto sulloTampona un’auto in sosta nel Bolognese, muore 75enne calabreseBOLOGNA Un incidente mortale si è verificato nel pomeriggio di ieri sulla tangenziale di Bologna, nel territorio di Casalecchio di Reno. A perdere la vita è stato un pensionato di 75 anni, originario ... corrieredellacalabria.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.