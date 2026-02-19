Scott McTominay ha superato l’infiammazione al gluteo, causa di preoccupazione nelle ultime settimane. La Gazzetta dello Sport riporta che le cure e il riposo hanno dato risultati positivi, portando a un miglioramento evidente. L’allenatore sta valutando se impiegare il centrocampista nella partita di domenica a Bergamo alle 15. La sua presenza potrebbe cambiare le strategie di gioco. La squadra si prepara senza sapere ancora se potrà contare su di lui. La decisione finale arriverà nelle prossime ore.

Ce la farà lo scozzese a giocare domenica a Bergamo alle 15? Al momento non c’è risposta. Repubblica scrive che Scott ha ancora dolore e che il fastidio muscolare non passa. La Gazzetta invece è più ottimista. Scrive Vincenzo D’Angelo: In questi giorni, tutto ruota intorno a Scott, che continua il lavoro differenziato ma che è in netto e costante miglioramento fisico. L’infiammazione al gluteo è quasi sparita del tutto e McTominay ha voglia di riprendersi il suo posto. Una fatica tenerlo a riposo, lo sa bene Conte che anche contro la sua volontà, ha preferito non rischiarlo nell’ultima di campionato: troppo importante avere Scott al meglio ora che inizia un periodo decisivo nella corsa alla prossima Champions. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - McTominay, la Gazzetta è fiduciosa: l’infiammazione al gluteo sembra sparita

Gazzetta dello Sport: “McTominay contro tutti: il Napoli si affida al suo Special One”Il Napoli si prepara ad affrontare una sfida importante, affidandosi alla guida del suo allenatore, noto come

Gazzetta dello Sport: “McTominay-Napoli, un amore che va oltre il contratto: pronto il rinnovo fino al 2030”Il Napoli si prepara a blindare Scott McTominay.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.