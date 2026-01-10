Gazzetta dello Sport | McTominay contro tutti | il Napoli si affida al suo Special One

Il Napoli si prepara ad affrontare una sfida importante, affidandosi alla guida del suo allenatore, noto come

"> Uno contro tutti, forse. Ma quando in mezzo al campo c’è McTominay, il rischio di restare in inferiorità si riduce drasticamente. Alla vigilia di Inter-Napoli, come racconta Antonio Giordano sulla Gazzetta dello Sport, il centrocampista scozzese è pronto a caricarsi la squadra sulle spalle, nel modo che conosce meglio: corsa, presenza ovunque e gol pesanti. Diciotto reti in due stagioni raccontano solo in parte il peso specifico di McTominay nel Napoli di Conte. È un giocatore totale, capace di occupare ogni zona del campo, soprattutto quella terra di mezzo che spesso decide le partite. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

