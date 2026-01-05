Truffa da 100 mila euro in Liguria tra i denunciati anche un 20enne residente nell’Agrigentino
Una truffa da 100 mila euro in Liguria ha coinvolto anche un giovane di 20 anni residente nell'Agrigentino. Gli autori utilizzavano un numero telefonico dall’aspetto ufficiale e una voce rassicurante per convincere le vittime a cedere i propri risparmi. La vicenda evidenzia l’importanza di mantenere attenzione e cautela nelle comunicazioni telefoniche che, tuttavia, possono celare intenti fraudolenti.
Un numero telefonico che sembra istituzionale, una voce rassicurante e il timore di perdere i propri risparmi. È partendo da questo schema che una donna di 65 anni residente a Noli, piccolo comune di poco più di 2 mila abitanti in provincia di Savona in Liguria, è rimasta vittima di una truffa.
