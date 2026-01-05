Una truffa da 100 mila euro in Liguria ha coinvolto anche un giovane di 20 anni residente nell'Agrigentino. Gli autori utilizzavano un numero telefonico dall’aspetto ufficiale e una voce rassicurante per convincere le vittime a cedere i propri risparmi. La vicenda evidenzia l’importanza di mantenere attenzione e cautela nelle comunicazioni telefoniche che, tuttavia, possono celare intenti fraudolenti.

Un numero telefonico che sembra istituzionale, una voce rassicurante e il timore di perdere i propri risparmi. È partendo da questo schema che una donna di 65 anni residente a Noli, piccolo comune di poco più di 2 mila abitanti in provincia di Savona in Liguria, è rimasta vittima di una truffa. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

© Agrigentonotizie.it - Truffa da 100 mila euro in Liguria, tra i denunciati anche un 20enne residente nell’Agrigentino

Leggi anche: Maxi truffa del trading online da 50mila euro: 10 denunce, nei guai anche un residente in Ciociaria

Leggi anche: Appalti truccati, la tangente da 25 mila euro consegnata a Totò Cuffaro dall'imprenditore agrigentino

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Un hacker è entrato nel suo conto, sposti 30 mila euro con un bonifico: denunciato un palermitano; Chieri. La truffa del falso carabiniere: due anziani coniugi non ci cascano e fanno arrestare una donna; Affari Tuoi, Roberto ha vinto 100mila euro: quanto pagherà di tasse; Notte di paura per il colpo alle Poste di Laino Borgo, il bottino potrebbe essere di 100mila euro –.

Maxi truffa da 100 mila euro ad una signora, indagato 20enne agrigentino - Tra gli indagati anche un ventenne agrigentino già noto alle forze dell’ordine ... grandangoloagrigento.it