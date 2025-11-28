Maxi tamponamento sulla Statale 36 | cinque auto coinvolte traffico in tilt
Un pomeriggio di disagi per gli automobilisti lecchesi. La Statale 36 è stata teatro di un doppio incidente che ha mandato in tilt la viabilità in entrambe le direzioni di marcia. Il tamponamento più grave, avvenuto verso le 14.30, ha coinvolto cinque veicoli all'altezza di Costa Masnaga. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
