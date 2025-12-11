Maxi-frode al fisco da 93 milioni di euro | 14 condanne tutti i nomi

Una maxi-frode fiscale da 93 milioni di euro coinvolge i coniugi Giuliano Rossini e Silvia Fornari di Gussago. L'indagine mette in luce un'intensa storia di evasione e affari illeciti, con 14 condanne e i nomi degli imputati al centro di un caso che scuote il mondo dell'imprenditoria locale.

Una storia d'amore e di evasione (fiscale) quella dei coniugi Giuliano Rossini e Silvia Fornari di Gussago: il primo, imprenditore nel settore dei metalli ferrosi, è considerato dagli inquirenti il "promotore" della maxi-frode al fisco da oltre 90 milioni di euro che tra il 2019 e il 2022 ha. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

