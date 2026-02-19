Mauro Pini lascia la panchina dell' Italia | Prendo su di me la responsabilità dei risultati

Mauro Pini ha deciso di lasciare la guida della nazionale italiana di sci alpino dopo le recenti performance non convincenti. La sua scelta nasce dalla volontà di assumersi la responsabilità dei risultati ottenuti nelle ultime competizioni, tra cui le ultime gare di Coppa del Mondo. Pini ha annunciato di voler dedicare più tempo alla formazione dei giovani talenti e di cercare nuove strategie per migliorare le prestazioni degli atleti. La federazione sta già cercando un sostituto per guidare il team nei prossimi appuntamenti.

La gestione delle specialità tecniche della nazionale italiana maschile di sci alpino entra in una fase di cambiamento, guidata da una decisione che chiude una breve stagione d’esercizio. Mauro Pini ha annunciato le dimissioni dall’incarico con effetto immediato, assumendosi la responsabilità per i risultati non all’altezza delle aspettative nelle gare tecniche e aprendo un periodo di riflessione sul metodo di lavoro e sulla fiducia reciproca all’interno della struttura. Il comunicato di dimissioni segnala la responsabilità diretta per i risultati deludenti degli atleti nelle slalom e nel gigante durante i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

