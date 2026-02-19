Mauro Pini si dimette da dt dell’Italia | Mi assumo le responsabilità per i risultati deludenti

Mauro Pini si dimette da responsabile delle specialità tecniche della nazionale italiana di sci alpino a causa dei risultati deludenti ottenuti in questa stagione. Dopo soli sei mesi in carica, l’allenatore ha deciso di lasciare per assumersi le proprie responsabilità. La scelta arriva in un momento di difficoltà per la squadra, che ha raccolto poche vittorie nelle ultime competizioni. Pini aveva preso il posto di un altro tecnico solo a inizio stagione, cercando di rilanciare il team. La federazione ora dovrà trovare un nuovo responsabile.

Si interrompe dopo soli 6 mesi il mandato di Mauro Pini da responsabile delle specialità tecniche per la Nazionale italiana maschile di sci alpino. L’allenatore ticinese ha deciso infatti di dimettersi con effetto immediato dal suo incarico, in seguito agli scarsi risultati ottenuti dall’Italia tra slalom e gigante in occasione dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. “ Mi assumo la responsabilità per i deludenti risultati ottenuti dagli atleti italiani nelle discipline tecniche. Dopo un’attenta riflessione, e preso atto del venir meno del necessario rapporto di fiducia reciproco con i superiori, ritengo corretto fare un passo indietro. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Mauro Pini si dimette da dt dell’Italia: “Mi assumo le responsabilità per i risultati deludenti” Sci maschile, risultati deludenti: lascia il responsabile delle discipline tecniche Mauro PiniIl responsabile delle discipline tecniche Mauro Pini si dimette a causa di un calo della fiducia tra lui e i dirigenti. Bastoni a Prime: «Ho accentuato il contatto, mi assumo la responsabilità. Mi dispiace aver deluso quella gente»Bastoni a Prime Video ha dichiarato di aver intensificato il contatto durante il fallo e si prende la responsabilità dell’episodio. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Mauro Pini si dimette da dt dell’Italia: Mi assumo le responsabilità per i risultati deludentiSi interrompe dopo soli 6 mesi il mandato di Mauro Pini da responsabile delle specialità tecniche per la Nazionale italiana maschile di sci alpino. oasport.it Il norvegese, col numero 1 come Braathen in gigante, domina con 59 centesimi su Meillard e 94 su Gstrein. La manche tracciata da Mauro Pini miete molte vittime, tra cui il brasiliano, il gardenese e Sala, ma Saccardi è clamorosamente decimo col 37 #scialpi facebook Slalom maschile shock: 13 OUT su 32 nella prima manche! La neve e la pista di Mauro Pini mietono vittime eccellenti. In testa McGrath e Meillard, Francia KO #Sci2026 #Slalom x.com