Sci maschile risultati deludenti | lascia il responsabile delle discipline tecniche Mauro Pini

Il responsabile delle discipline tecniche Mauro Pini si dimette a causa di un calo della fiducia tra lui e i dirigenti. Pini ha spiegato che il rapporto si è deteriorato nel tempo, rendendo difficile lavorare insieme. La decisione arriva dopo una serie di delusioni nelle competizioni maschili, con risultati sotto le aspettative. La squadra ora si trova senza una guida tecnica, mentre si cerca una soluzione per il futuro. La federazione ha già avviato le ricerche di un nuovo responsabile.

Nessun podio e appena 2 azzurri arrivati al traguardo di slalom gigante e speciale. I risultati deludenti delle discipline tecniche maschili alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 portano la prima conseguenza: il responsabile, Mauro Pini, ha deciso di lasciare il posto con effetto immediato. "Mi assumo la responsabilità per i deludenti risultati ottenuti dagli atleti italiani nelle discipline tecniche. Dopo un'attenta riflessione, e preso atto del venir meno del necessario rapporto di fiducia reciproco con i superiori, ritengo corretto fare un passo indietro - ha dichiarato -. Ringrazio la Fisi per l'opportunità ricevuta e auguro agli atleti un futuro ricco di soddisfazioni sportive".