Il 27enne bolognese di origini cinesi, Matteo Lee, ha deciso di partecipare a MasterChef 15 dopo aver passato dieci anni chiuso in casa come hikikomori, motivato dal desiderio di riappropriarsi della sua vita attraverso la cucina. La sua uscita dal isolamento nasce dalla volontà di affrontare una sfida che gli sembrava impossibile, e il programma Sky Original è stato per lui una vera e propria terapia d’urto. Un dettaglio che lo distingue è il suo talento naturale, emerso fin dai primi provini, che ha colpito i giudici e gli spettatori.

«Trascorro quasi tutte le mie giornate in casa. Faccio passeggiate di notte da solo oppure accompagnato da mio fratello o da mia sorella. MasterChef è un primo passo per tornare a vivere davvero: ho sempre voluto creare questa bolla, ma dopo 10 anni forse mi fa anche un po' paura», le parole di Matteo Lee durante i Live Cooking che hanno portato i giudici a regalargli immediatamente il grembiule bianco per accedere alla Master Class. Da lì in poi il ragazzo, sempre molto timido e inizialmente sulle sue, si è lasciato pian piano andare in maniera sorprendente facendosi contagiare dall’entusiasmo dei compagni e mantenendo viva la sua passione per la cucina, addirittura raccontando di essere andato a ballare in discoteca insieme ai due caballeros di questa edizione di MasterChef che sono Matteo Rinaldi e Niccolò Mazzanti. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - MasterChef 15 e la rinascita di Matteo Lee: la terapia d'urto di un hikikomori che è uscito di casa dopo 10 anni per amore della cucina

Approfondimenti su matteo lee

Ultime notizie su matteo lee

