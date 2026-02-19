Mattarella ha ragione a richiamare Nordio e i magistrati dice Maurizio Lupi

Maurizio Lupi commenta la dichiarazione di Mattarella, che ha criticato Nordio e alcuni magistrati. La causa è il dibattito acceso sulla riforma della giustizia, che ha portato a tensioni tra politica e magistratura. Lupi afferma che è necessario discutere senza alzare i toni, soprattutto in un momento in cui si cerca di trovare un’intesa. La polemica si accende mentre il Governo presenta modifiche alle norme, alimentando il confronto tra le parti coinvolte. La questione continua a dividere opinioni e a riaccendere i dibattiti pubblici.

Nel pieno dello scontro politico sulla riforma della giustizia, Maurizio Lupi prova ad abbassare i toni. Intervistato da Repubblica, il leader di Noi Moderati invita tutti a una maggiore responsabilità dopo le tensioni tra governo e magistratura, e si accoda alle parole del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. «Serve più rispetto, sì», afferma Lupi, commentando l'intervento del Capo dello Stato. «Se si delegittimano le istituzioni, da una parte e dall'altra, l'unico risultato è allontanare gli elettori dalle urne». Il riferimento è anche alle polemiche suscitate dalle dichiarazioni del ministro della Giustizia Carlo Nordio, che aveva definito il Csm «paramafioso».