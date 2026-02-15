Referendum | Lupi ' Nordio ha chiarito abbassiamo tutti i toni'

Il ministro Nordio è finito nel mirino della sinistra dopo aver richiamato un termine usato in passato dal procuratore Di Matteo, causando reazioni forti. La polemica si è accesa subito, con alcuni esponenti di sinistra che hanno criticato duramente le sue parole. Lupi invita però a calmare i toni, ricordando che Nordio ha chiarito le sue intenzioni e che bisogna evitare escalation inutili. Un dettaglio rilevante è che il riferimento del ministro riguardava un concetto legato alla lotta alla criminalità organizzata.

Roma, 15 feb (Adnkronos) - "La sinistra attacca il ministro Nordio per aver richiamato un'espressione usata in passato dal procuratore Di Matteo. Insomma, tutto pur di alimentare la polemica. Lo stesso Nordio ha tra l'altro chiarito il senso delle sue parole, che non erano e non volevano essere offensive nei confronti della magistratura, si evitino quindi inutili strumentalizzazioni". Lo dice Maurizio Lupi. "Sul referendum è necessario confrontarsi nel merito, con un dibattito serio e responsabile, evitando scambi di accuse e slogan da ultras che creano solo confusione. Abbassiamo tutti i toni e approfittiamo delle ultime settimane prima del voto per spiegare agli italiani cosa prevede la riforma, andando ai contenuti, poi saranno loro a decidere.