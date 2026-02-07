Maurizio Lupi apre un fronte nuovo nel centrodestra con le sue parole su Vannacci. Per lui, il passo del generale fuori dal partito può portare benefici alla coalizione. Lupi non nasconde di vedere nel suo allontanamento una mossa che potrebbe alleggerire le tensioni e rafforzare l’unità. La scelta di Vannacci, vista da alcuni come un’uscita senza strade chiare, diventa così un elemento che potrebbe aiutare a riorganizzare le alleanze in vista delle prossime sfide politiche.

La mossa vannacciana è da considerarsi “occasione per ribadire un fatto: questo centrodestra ha come faro, obiettivo e priorità il governo del paese", dice il leader di Noi Moderati. "Calenda? Bisogna capire dove si vuole stare: nell’alveo del centrodestra, porte aperte" Visto dal centro del centrodestra, lo scarto del generale Roberto Vannacci verso il suo “Futuro nazionale” – per alcuni partitino senza ali, per altri potenziale mongolfiera – appare al leader di Noi Moderati ed ex ministro Maurizio Lupi come la boccata d’aria nella stanza a lungo chiusa, nel senso del “fare chiarezza”, pur nel “massimo rispetto del dibattito interno in altri partiti, specie se alleati e amici”. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Vannacci fuori “fa bene alla coalizione”, dice Maurizio Lupi

Maurizio Lupi rappresenta una figura di lunga esperienza nel panorama politico italiano, caratterizzata da un percorso costante e articolato.

A Pisa, alcuni membri del partito di Vannacci hanno deciso di non entrare a far parte della coalizione di centrodestra.

