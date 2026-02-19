Il presidente Mattarella ha preso posizione sulla crisi interna al Consiglio superiore della magistratura, nominando anche la giudice Davigo. La decisione arriva mentre il Csm si divide e si scontra sui nomi da confermare. Mattarella, incontrando i rappresentanti delle istituzioni, ha chiesto di mantenere rispetto per Palazzo Bachelet e di favorire un clima di dialogo. La nomina di Lady Davigo ha suscitato reazioni contrastanti tra i membri del Csm, che ora attendono sviluppi. La situazione resta tesa nel mondo della giustizia italiana.

Il capo dello Stato presiede per la prima volta i lavori ordinari e invita «le altre istituzioni a rispettare Palazzo Bachelet». Impedito il dibattito. Poi i presenti si dividono sulla Dolci, moglie dell’ex pm, che si prende Venezia. Re Sergio, forse inebriato dai trionfi olimpici e dagli osanna dello Stadio di San Siro, ha deciso di indossare il mantello da supereroe e nel pieno della campagna referendaria e degli scontri da ultrà tra Fronte del Sì e Fronte del No si è presentato, totalmente inaspettato, alla seduta plenaria del Consiglio superiore della magistratura. È apparso scortato dai suoi due corazzieri, i consiglieri Ugo Zampetti e Stefano Erbani, sotto le insegne di capo dello Stato e non di presidente di Palazzo Bachelet, come ha sottolineato più volte nel suo breve discorso all’inizio del plenum del Csm. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Mattarella fa da «scudo» al Csm che si spacca, ma nomina Lady Davigo

Referendum sulla giustizia, Mattarella si presenta al Csm (che presiede) e chiede a tutti di abbassare i toniSergio Mattarella ha partecipato per la prima volta a un’assemblea del Consiglio superiore della magistratura, chiamato a discutere il referendum sulla giustizia.

Sergio Mattarella fa da scudo a Liliana Segre nel Giorno della Memoria, "attacchi con volgarità e imbecillità"In occasione del Giorno della Memoria, il presidente Sergio Mattarella ha espresso solidarietà a Liliana Segre, condannando gli attacchi caratterizzati da volgarità e imbecillità.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.