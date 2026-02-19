Mattarella fa da scudo al Csm che si spacca ma nomina Lady Davigo
Il presidente Mattarella ha preso posizione sulla crisi interna al Consiglio superiore della magistratura, nominando anche la giudice Davigo. La decisione arriva mentre il Csm si divide e si scontra sui nomi da confermare. Mattarella, incontrando i rappresentanti delle istituzioni, ha chiesto di mantenere rispetto per Palazzo Bachelet e di favorire un clima di dialogo. La nomina di Lady Davigo ha suscitato reazioni contrastanti tra i membri del Csm, che ora attendono sviluppi. La situazione resta tesa nel mondo della giustizia italiana.
Il capo dello Stato presiede per la prima volta i lavori ordinari e invita «le altre istituzioni a rispettare Palazzo Bachelet». Impedito il dibattito. Poi i presenti si dividono sulla Dolci, moglie dell’ex pm, che si prende Venezia. Re Sergio, forse inebriato dai trionfi olimpici e dagli osanna dello Stadio di San Siro, ha deciso di indossare il mantello da supereroe e nel pieno della campagna referendaria e degli scontri da ultrà tra Fronte del Sì e Fronte del No si è presentato, totalmente inaspettato, alla seduta plenaria del Consiglio superiore della magistratura. È apparso scortato dai suoi due corazzieri, i consiglieri Ugo Zampetti e Stefano Erbani, sotto le insegne di capo dello Stato e non di presidente di Palazzo Bachelet, come ha sottolineato più volte nel suo breve discorso all’inizio del plenum del Csm. 🔗 Leggi su Laverita.info
