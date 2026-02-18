Mattarella interviene al Csm | Serve rispetto per questa istituzione in ogni circostanza

(Agenzia Vista) Roma, 18 febbraio 2026 "Sono consapevole che non è consueta la mia presenza per i lavori ordinari del consiglio. Per quanto mi riguarda non si è mai verificata in undici anni. Mi hanno indotto a questa decisione la necessità e il desiderio di sottolineare, ancora una volta, il valore del ruolo di rilievo costituzionale del Csm. Soprattutto, la necessità e l'intendimento di ribadire il rispetto che occorre nutrire e manifestare, particolarmente da parte delle altre istituzioni, nei confronti di questa istituzione" così il Presidente Mattarella, presiedendo una seduta ordinaria del Csm per la prima volta da quando è in carica. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Referendum giustizia, Mattarella presiede plenum Csm: "Rispetto per questa istituzione, qui per prima volta in 11 anni" - VIDEOSergio Mattarella ha presieduto il plenum del Consiglio superiore della magistratura per la prima volta in oltre un decennio, in un momento in cui il paese si prepara al referendum sulla giustizia.

Mattarella alla riunione del Csm: "Rispetto per l'istituzione"Sergio Mattarella ha presieduto per la prima volta in 11 anni una riunione ordinaria del Consiglio Superiore della Magistratura, motivato dal desiderio di rafforzare il ruolo del Csm.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Giustizia, è guerra totale: Nordio agita lo spettro del metodo mafioso nel CSM; Mattarella richiama le istituzioni: Rispettare il Csm dopo lo scontro Nordio-toghe; Radio Carcere: Migranti, Carcere e Cpr - I Centri di permanenza per i rimpatri per ex detenuti stranieri (Cpr). Perchè sono più degradati di un carcere e perché, nonostante siano costosi, pochi tra gli stranieri viene espulso. Suicidati - La donna det.

Mattarella interviene al Csm: Serve rispetto per questa istituzione in ogni circostanzaSono consapevole che non è consueta la mia presenza per i lavori ordinari del consiglio . Per quanto mi riguarda non si è mai verificata in undici anni. Mi hanno indotto a questa decisione la necessi ... ilgiornale.it

Mattarella, tutti i motivi del primo blitz al Csm: «Tra le istituzioni serve vicendevole rispetto»È un segnale forte, quello di Sergio Mattarella. Perché la scelta di presiedere il plenum del Consiglio superiore della magistratura in una seduta ordinaria, circostanza che - ... ilmessaggero.it

Martedì 24/02 (ore 11), Inaugurazione #annogiuridiziario2026 #CorteConti. Presenzia Capo dello Stato #Mattarella. Relazioni del Presidente #Carlino e del PG #Silvestri. Interviene il Pres. CNF #Greco. Diretta Tg2 e streaming. h7.cl/1o7NV x.com