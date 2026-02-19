Mattarella al CSM | Appello per responsabilità e rispetto delle regole crisi nella giustizia italiana senza precedenti

Sergio Mattarella ha preso parola al CSM per denunciare le forti tensioni che attraversano la giustizia italiana. La causa principale sono le divisioni interne e le polemiche che minacciano di mettere in discussione le regole fondamentali di autogoverno. Il presidente ha chiesto responsabilità e rispetto delle norme, evidenziando la gravità della situazione. La crisi si manifesta con scontri aperti tra magistrati e pressioni politiche, creando un clima di forte instabilità. La situazione resta tesa, e il rischio di un ulteriore sgretolamento è concreto.

Mattarella Interviene al CSM: Una Tensione Senza Precedenti nella Giustizia Italiana. Il Presidente della Sergio Mattarella ha espresso una preoccupazione formale al Consiglio Superiore della Magistratura (CSM) per le crescenti tensioni interne e il rischio di compromissione delle regole che governano l'organo di autogoverno della magistratura. L'intervento, avvenuto il 19 febbraio 2026, rappresenta un gesto inedito nella recente storia italiana, un richiamo all'ordine in un momento di profonda crisi per la credibilità e l'efficienza della giustizia. Un Clima di Scontro e la Richiesta di Responsabilità.