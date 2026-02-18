Giustizia Mattarella bacchetta Nordio | Ci vuole rispetto per il Csm

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella interviene dopo le recenti critiche di Carlo Nordio al Csm, affermando che è necessario mostrare rispetto per l’organo di autogoverno dei magistrati. La sua presa di posizione arriva a poche settimane dal referendum sulla Giustizia, in un momento in cui i rapporti tra politica e magistratura sono sotto i riflettori. Mattarella ha ricordato l’importanza di mantenere un equilibrio tra le istituzioni, sottolineando che il rispetto reciproco garantisce la stabilità del sistema giudiziario.

A poco più di un mese dal referendum sulla Giustizia, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella scende in campo in difesa del Consiglio Superiore della Magistratura, pesantemente attaccato nei giorni scorsi dal ministro della Giustizia Carlo Nordio. Nel mattino di oggi, mercoledì 18 febbraio, Mattarella, che è anche presidente di diritto del Csm, è intervenuto davanti al plenum del Consiglio a Palazzo Bachelet: non era mai successo nei suoi undici anni da Capo dello Stato. "Mi hanno indotto a questa decisione la necessità e il desiderio di sottolineare, ancora una volta, il valore del ruolo di rilievo costituzionale del Csm", ha detto: "Soprattutto, la necessità e l'intendimento di ribadire il rispetto che occorre nutrire e manifestare, particolarmente da parte delle altre istituzioni, nei confronti di questa istituzione".