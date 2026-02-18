Mattarella al plenum del Csm | Necessario rispetto da parte delle altre istituzioni

Sergio Mattarella ha partecipato al plenum del Consiglio superiore della magistratura per ribadire l’importanza del rispetto tra le istituzioni. Il presidente ha ricordato che il Csm svolge un ruolo fondamentale nella Costituzione italiana e che le altre istituzioni devono riconoscerne la legittimità. Durante l’intervento, ha evidenziato come la credibilità del sistema giudiziario dipenda anche dal rispetto delle regole condivise. Un funzionario ha riferito che il suo discorso ha suscitato attenzione tra i presenti, sottolineando i rischi di interferenze esterne.

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo al plenum del Consiglio superiore della magistratura, ha richiamato il "ruolo di rilievo costituzionale del Csm", sottolineando la centralità dell'organo nell'ordinamento democratico. Il capo dello Stato ha evidenziato in particolare "la necessità e l'intendimento di ribadire il rispetto che occorre nutrire e manifestare, particolarmente da parte di altre istituzioni, nei confronti di questa istituzione". Un passaggio che rimarca l'importanza del Csm quale organo di autogoverno della magistratura e presidio dell'equilibrio tra i poteri dello Stato.