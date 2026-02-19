Matt Hardy ha dichiarato che vede il futuro di AJ Styles in TNA, a causa della sua recente sconfitta contro GUNTHER alla Royal Rumble del 2026. La notizia ha scatenato discussioni tra i tifosi, che si chiedono quale strada prenderà il lottatore di Atlanta. Nel frattempo, è stato annunciato un tributo per Styles durante l’episodio di Raw in Georgia, il suo stato natale. La decisione di dedicargli uno spazio speciale indica che il suo percorso nella WWE potrebbe subire cambiamenti significativi.

Il futuro di AJ Styles, nonostante quello che è stato pubblicizzato come il suo ultimo incontro a causa della sconfitta contro GUNTHER alla Royal Rumble del 2026, rimane oggetto di dibattito tra i fan, soprattutto perché lunedì prossimo è stato annunciato un tributo al “Phenomenal One” per Raw nel suo stato natale, la Georgia. Molti credono che potrebbe continuare a lottare con un programma molto più leggero in TNA, grazie alla partnership della promotion con la WWE in vigore dall’inizio del 2025. Un’ex star della WWE e attuale talento della TNA, Matt Hardy, ha dichiarato nel suo podcast “Extreme Life of Matt Hardy” di credere che Styles “tornerà a casa” in TNA. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - Matt Hardy: “Per me il futuro di AJ Styles è in TNA”.

TNA: Matt e Jeff Hardy infiniti, per loro in arrivo rinnovo e contratto più ricco della compagniaGli Hardy Boyz, Matt e Jeff, sono prossimi a rinnovare il loro contratto con la TNA Wrestling, con una proposta più favorevole rispetto agli accordi precedenti.

TNA: AJ Styles torna a Casa.La TNA ha annunciato il ritorno di AJ Styles, che farà nuovamente visita alla federazione dopo la sua ultima apparizione a Slammiversary quest'estate.

Hardy Boys on Bound for Glory, Autobiography Plans, NXT vs TNA

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.