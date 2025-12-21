TNA | Matt e Jeff Hardy infiniti per loro in arrivo rinnovo e contratto più ricco della compagnia

Gli Hardy Boyz, Matt e Jeff, sono prossimi a rinnovare il loro contratto con la TNA Wrestling, con una proposta più favorevole rispetto agli accordi precedenti. La loro presenza rappresenta un elemento importante in vista del debutto della federazione su AMC a gennaio, confermando l’interesse della compagnia nel mantenere i due wrestler nel roster. TNA: Matt e Jeff Hardy infiniti, per loro in arrivo rinnovo e contratto più ricco della compagnia.

Gli Hardy Boyz sembrano vicini a rinnovare il loro legame con la TNA Wrestling in vista del debutto della federazione su AMC a gennaio. Momento d’oro per loro che sono stati da poco insigniti del prestigioso PWI 150 Tag Team come coppia numero uno del wrestling mondiale per il 2025. La situazione contrattuale dei fratelli Hardy. Secondo quanto riportato da Fightful Select, Matt Hardy (51 anni) e Jeff Hardy (48 anni) non hanno ancora firmato ufficialmente un nuovo contratto con la TNA. Le fonti della testata indicano però che un accordo dovrebbe arrivare a breve, con la possibilità di un’intesa a lungo termine. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - TNA: Matt e Jeff Hardy infiniti, per loro in arrivo rinnovo e contratto più ricco della compagnia Leggi anche: Matt Hardy: “Io e Jeff meritiamo l’ingresso nelle Hall of Fame di WWE e TNA” Leggi anche: Matt Hardy: “Jeff sta cercando di rimediare agli errori fatti in AEW” La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. TNA: Gli Hardys vincono la PWI Top Tag Team 2025, sono il miglior team dell’anno; TNA: Risultati TNA iMPACT! 18-12-2025; Santino Marella lotterà nello Steel Cage Match TNA vs NXT, sostituirà Matt Cardona. TNA: Gli Hardys vincono la PWI Top Tag Team 2025, sono il miglior team dell’anno - Un po' a sorpresa, gli Matt e Jeff Hardy hanno conquistato l'ambito PWI 100, la top list dedicata ai tag team che classifica ogni anno il premio come miglior tag team del mondo. zonawrestling.net

Report – The Hardy Boyz Expected To Re-Sign With TNA Wrestling - The Hardy Boyz, who are the reigning TNA World Tag Team Champions, were a significant factor in attracting AMC ... ewrestlingnews.com

Matt Hardy Names TNA Star He Believes Is Wiser Than His Years - coming stars, but tag team wrestling legend Matt Hardy singled out this performer as wiser than his years. msn.com

Pro Wrestling Illustrated prosegue nella sua carrellata di premi e dopo aver celebrato Cody Rhodes in cima alla PWI 500 e Mercedes Moné nella PWI 250 si passa alle coppie. A essere listati per prima dalla rivista sono stati Matt e Jeff Hardy, a coronamento di - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.