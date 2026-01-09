TNA | AJ Styles torna a Casa

La TNA ha annunciato il ritorno di AJ Styles, che farà nuovamente visita alla federazione dopo la sua ultima apparizione a Slammiversary quest'estate. La première di TNA Impact, in diretta su AMC il 15 gennaio, segnerà il suo ritorno ufficiale. Questo evento rappresenta un momento importante per i fan e per la federazione, che accoglie nuovamente uno dei suoi protagonisti storici.

La TNA ha annunciato che AJ Styles, in seguito alla sua ultima apparizione in federazione a Slammiversary questa scorsa estate, farà di nuovo ritorno a casa in occasione della première di TNA Impact in diretta su AMC il 15 gennaio. Styles non appariva in uno show settimanale TNA da 11 anni ma non sono state rivelate ulteriori informazioni in merito a quale sarà il suo ruolo, cosa potremmo aspettarci da questa piacevole quanto nostalgica sorpresa? Ci resta solo che aspettare e magari sognare. Voi cosa ne pensate? In che modo situazione o ruolo sareste felici di rivedere il leader indiscusso del Bullet Club nella sua terra natale?. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - TNA: AJ Styles torna a Casa. Leggi anche: WWE: Aj Styles spiega perchè non può combattere in TNA Leggi anche: WWE: AJ Styles spiega perché difficilmente tornerà a lottare in TNA La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. WWE: Il conto alla rovescia di AJ Styles è iniziato; WWE: Problemi per John Cena dopo Crown Jewel. TNA: AJ Styles torna a Casa. - La TNA ha annunciato che AJ Styles, in seguito alla sua ultima apparizione in federazione a Slammiversary questa scorsa estate, farà di nuovo ritorno a casa in occasione della première di TNA Impact i ... zonawrestling.net

Gli USOS diventano i nuovi campioni di coppia sconfiggendo AJ Styles e Dragon Lee a WWE Raw!

Dopo più di due anni di silenzio, Harry Styles torna a parlare senza parole: a sorpresa ha pubblicato il video ufficiale di “Forever, Forever”, brano strumentale, suonato al pianoforte, eseguito per la prima volta dal vivo il 22 luglio 2023 alla Rcf Arena di Reggio - facebook.com facebook

Quando non si può vincere non si deve perdere, punto guadagnato per il Milan. Obiettivo: far tornare i big al 100% x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.