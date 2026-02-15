Bergamo tentato sequestro al supermercato | bimba di 18 mesi ferita arrestato un uomo Dinamica e soccorsi
Un uomo di nazionalità rumena ha tentato di portare via una bambina di 18 mesi dal supermercato di Bergamo, provocando una frattura al femore alla piccola. La madre ha cercato di opporsi e ha chiamato subito le forze dell’ordine. La polizia ha arrestato l’uomo sul posto, mentre i soccorsi hanno portato la bambina in ospedale per le cure del caso.
Bergamo, Orrore al Supermercato: Tentato Sequestro e Frattura al Femore per una Bambina di 18 Mesi. Un uomo di nazionalità rumena è stato arrestato a Bergamo dopo aver tentato di strappare una bambina di diciotto mesi dalle braccia della madre all’uscita di un supermercato. La violenza dell’aggressione ha causato una frattura al femore della piccola, soccorsa immediatamente e portata in ospedale. L’episodio, avvenuto sabato 15 febbraio 2026, ha scosso la comunità e sollevato interrogativi sulla sicurezza nei luoghi pubblici. Dinamica dell’Aggressione: Istanti di Terrore al Supermercato. La famiglia, composta dalla madre, dal padre e dalla loro figlia, stava uscendo dal supermercato quando l’uomo si è avvicinato improvvisamente.🔗 Leggi su Ameve.eu
