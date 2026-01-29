MasterChef Italia | la sfida decisiva verso la Top Ten

Questa sera va in onda la sfida decisiva per entrare nella Top Ten di MasterChef Italia. Gli undici cuochi amatoriali rimasti si preparano a affrontare prove sempre più dure, che metteranno alla prova le loro capacità in cucina e la loro tenuta emotiva.

In onda questa sera. A un passo dalla tanto ambita Top Ten di MasterChef Italia, gli undici cuochi amatoriali rimasti affrontano sfide sempre più impegnative, sia sul piano tecnico sia su quello emotivo. Questa sera, giovedì 29 gennaio alle 21:15, in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW, sarà il momento della prova di pasticceria, una delle più attese e temute dagli aspiranti chef. I giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli accoglieranno in Masterclass il Maestro dei Maestri Pasticceri italiani, Iginio Massari, insieme a sua figlia Debora. In scena ci sarà una “Saint Honorè alla milanese”, che metterà alla prova la padronanza tecnica, i nervi d’acciaio e il perfetto equilibrio di consistenze e sapori. 🔗 Leggi su 361magazine.com

