Il talent culinario torna in onda su Sky e Now, e questa volta c’è una grande sorpresa. Anna Zhang, vincitrice della passata edizione, torna in cucina per affrontare la prova della Mystery Box. Si presenta davanti ai giudici con i suoi ingredienti preferiti, pronta a mettere alla prova le sue doti di chef e a convincere ancora una volta. La sfida si fa più intensa con il ritorno di una protagonista amata dal pubblico.

MasterChef Italia su Sky e NOW accoglie Anna Zhang che torna da vincitrice per guidare una Mystery Box con i suoi ingredienti del cuore davanti ai giudici. Inizia ufficialmente il rush finale di questa stagione di MasterChef Italia, per i 7 cuochi amatoriali rimasti in gara è necessario come non mai dimostrare di essere i migliori e di avere la piena consapevolezza del proprio talento. E per farlo, giovedì 12 febbraio, in esclusiva su Sky e in. su Digital-News.it MasterChef Italia su Sky e NOW accoglie Anna Zhang che torna da vincitrice per guidare una Mystery Box con i suoi ingredienti del cuore davanti ai giudici. 🔗 Leggi su Digital-news.it

© Digital-news.it - MasterChef Italia su Sky e NOW entra nel rush finale con Anna Zhang

