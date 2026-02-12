MasterChef Italia su Sky e NOW entra nel rush finale con Anna Zhang
Il talent culinario torna in onda su Sky e Now, e questa volta c’è una grande sorpresa. Anna Zhang, vincitrice della passata edizione, torna in cucina per affrontare la prova della Mystery Box. Si presenta davanti ai giudici con i suoi ingredienti preferiti, pronta a mettere alla prova le sue doti di chef e a convincere ancora una volta. La sfida si fa più intensa con il ritorno di una protagonista amata dal pubblico.
MasterChef Italia su Sky e NOW accoglie Anna Zhang che torna da vincitrice per guidare una Mystery Box con i suoi ingredienti del cuore davanti ai giudici. Inizia ufficialmente il rush finale di questa stagione di MasterChef Italia, per i 7 cuochi amatoriali rimasti in gara è necessario come non mai dimostrare di essere i migliori e di avere la piena consapevolezza del proprio talento. E per farlo, giovedì 12 febbraio, in esclusiva su Sky e in. su Digital-News.it MasterChef Italia su Sky e NOW accoglie Anna Zhang che torna da vincitrice per guidare una Mystery Box con i suoi ingredienti del cuore davanti ai giudici. 🔗 Leggi su Digital-news.it
Approfondimenti su MasterChef Italia
Masterchef, un anno dopo: uno speciale su Anna Zhang alle prese con il suo primo tirocinio
MasterChef Italia, il ritorno di Anna Zhang nel cuore della cucina stellata di Chiara Pavan
Ultime notizie su MasterChef Italia
Argomenti discussi: MasterChef Italia, uragano Jeremy Chan per la Masterclass e ascolti in crescita; Masterchef Italia 15, il 5 febbraio tra Jeremy Chan e un viaggio in Norvegia; MasterChef Italia 15 tra cucina nordica e sfide internazionali: ecco chi è stato eliminato; MasterChef Italia 15, stasera in tv la nona puntata: le anticipazioni.
MasterChef Italia su Sky e NOW, primo traguardo con la prova di pasticceriaLa prova di pasticceria che decide la Top Ten,con Iginio Massari in Masterclass e una Saint Honore alla milanese che mette alla prova tecnica ed equilibrio. A ... digital-news.it
MasterChef, lo speciale di Sky TG24Leggi su Sky TG24 l'articolo MasterChef vola in Norvegia, ospiti Jeremy Chan e Jessica Rosval. Le anticipazioni ... tg24.sky.it
MasterChef Italia. PXSEIDON · Satisfaction. I bro la hittano piano (e vi aspettano domani alle 21:15 su @skyitalia e @nowtvit ) #MasterChefIt - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.