MasterChef Italia entra nel vivo | completata la Masterclass al via la corsa al titolo su Sky e NOW
Barbieri, Cannavacciuolo e Locatelli assegnano i 20 grembiuli bianchi con il supporto di Chiara Pavan, ascolti in forte crescita e gara pronta a partire dal 25 dicembre in esclusiva su Sky e in streaming su NOW.. La Masterclass di quest’anno di MasterChef Italia è al completo. I giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli, infatti, hanno completato - prima con i Live Cooking, a seguire con i Creative Test, la selezione tra i cuochi amatoriali presentatisi ai nastri di partenza di questa edizione. In entrambe le fasi, il trio dei giudici è stato supportato dalla Chef Chiara Pavan, prima nei panni di “vedetta” durante le preparazioni iniziali degli aspiranti chef e poi accanto al giudice che al primo step aveva espresso il proprio no nella prova più creativa. 🔗 Leggi su Digital-news.it
Leggi anche: MasterChef Italia su Sky e NOW: ultimi Live Cooking e Creative Test per la Masterclass
Leggi anche: MasterChef Italia, Masterclass al completo: scelti i 20 aspiranti chef
Seconda serata di MasterChef Italia, si forma la masterclass: ecco chi sono i concorrenti scelti; MasterChef 15, partenza col botto: Chiara Pavan bacchetta un concorrente molesto. La storia di Matteo, che da 10 anni non esce di casa; “Masterchef Italia 15”: quando inizia, giudici, concorrenti e novità; A Masterchef un concorrente ci prova con Chiara Pavan, lei lo stronca e lo elimina subito.
Lo show entra nel vivo - Dopo i Live Cooking e i successivi Creative Test, i giudici Bruno Barbieri, ... 361magazine.com
MasterChef Italia 15: ecco chi sono i 20 concorrenti della nuova edizione - MasterChef Italia 15, ecco chi sono i concorrenti scelti dai giudici Antonino Cannavacciuolo, Bruno Barbieri e Giorgio Locatelli. gazzetta.it
MasterChef, lo speciale di Sky TG24 - La quindicesima edizione del cooking show Sky Original prodotto da Endemol Shine Italy (in onda tutti i giovedì alle ore 21. tg24.sky.it
MasterChef Italia added a new photo. - MasterChef Italia - facebook.com facebook
Siamo CARICHISSIMI #MasterChefIt x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.