Barbieri, Cannavacciuolo e Locatelli assegnano i 20 grembiuli bianchi con il supporto di Chiara Pavan, ascolti in forte crescita e gara pronta a partire dal 25 dicembre in esclusiva su Sky e in streaming su NOW.. La Masterclass di quest’anno di MasterChef Italia è al completo. I giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli, infatti, hanno completato - prima con i Live Cooking, a seguire con i Creative Test, la selezione tra i cuochi amatoriali presentatisi ai nastri di partenza di questa edizione. In entrambe le fasi, il trio dei giudici è stato supportato dalla Chef Chiara Pavan, prima nei panni di “vedetta” durante le preparazioni iniziali degli aspiranti chef e poi accanto al giudice che al primo step aveva espresso il proprio no nella prova più creativa. 🔗 Leggi su Digital-news.it

© Digital-news.it - MasterChef Italia entra nel vivo: completata la Masterclass, al via la corsa al titolo su Sky e NOW

