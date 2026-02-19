Masterchef Italia 15 il 19 febbraio le ultime prove prima della finale
Il 19 febbraio, Masterchef Italia 15 svela le ultime sfide prima della finale. Chiara Pavan introduce una Green Mystery Box con ingredienti freschi e insoliti, spingendo i concorrenti a inventare piatti innovativi. Poi, i cuochi affrontano una prova al ristorante stellato, dove devono adattarsi a uno staff esperto e consegnare un piatto impeccabile in pochi minuti. La tensione cresce mentre i giudici osservano ogni mossa. Solo due chef passeranno alla fase decisiva della competizione.
Penultimo appuntamento con Masterchef Italia 15, questa sera, giovedì 19 febbraio 2026 su Sky Uno e in streaming live su NOW (e Sky Go per gli abbonati Sky), ci saranno altre due puntate del cooking show Sky Original prodotto da Endemol Shine Italy. Saranno puntate emozionanti in cui i quattro concorrenti rimasti Carlotta, Dounia, Teo, Alessandro, Niccolò e Matteo R. si sfideranno per conquistare i giudici e provare a conquistare un posto nelle puntate finali che però non ci saranno la prossima settimana ma giovedì 5 marzo per evitare la sovrapposizione con Sanremo. Tra il ritorno di Chiara Pavan e la tradizionale sfida in un ristorante stellato, per i concorrenti le prove saranno sempre più difficili. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
