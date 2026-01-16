MasterChef Italia eliminati 15 gennaio | prove e cosa è successo

Il 15 gennaio 2026 si è svolta la sesta puntata di MasterChef Italia. La serata ha visto l’eliminazione di alcuni concorrenti, con prove che hanno messo alla prova le loro capacità culinarie. La puntata, trasmessa ogni giovedì sera, ha confermato il suo ritmo coinvolgente e l’attenzione per le tecniche e l’originalità in cucina. Ecco cosa è successo e chi è stato eliminato in questa fase del programma.

Milano, 15 gennaio 2026 - Sesta puntata, e giro di boa per questa edizione di MasterChef Italia. Il programma, in onda ogni giovedì dalle 21.15 in esclusiva su Sky e in streaming su Now, è giunto a metà percorso e i tre giudici Antonino Cannavacciuolo, Giorgio Locatelli e Bruno Barbieri hanno anche nella doppia puntata di giovedì 15 gennaio avuto l’arduo compito di decidere chi eliminare dal talent show di cucina. Anche in questa serata non è mancato il tipico modo di dire di Bruno Barbieri in questa stagione: “Hai già fatto il piatto”. Ad ogni prova, lo chef sciorina ricette che ritiene semplici e conclude con questa locuzione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

