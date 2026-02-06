masterchef 5 febbraio eliminati e le prove della serata

Questa sera a MasterChef Italia, i concorrenti si sono sfidati in prove intense prima di arrivare alla finale. Durante la puntata di giovedì 5 febbraio, alcuni chef sono stati eliminati, mentre altri si sono distinti con piatti sorprendenti. La gara continua a tenere incollati milioni di spettatori, che aspettano di scoprire chi si aggiudicherà il titolo quest’anno.

Milano, 5 febbraio 2026 – Manca poco alla finale di MasterChef Italia 2026. Le puntate della serata di giovedì 5 febbraio – il talent show di cucina di Sky va in onda ogni giovedì dalle 21.15 con un doppio appuntamento in esclusiva su Sky e in streaming e on demand su Now – hanno inferto un ulteriore colpo al numero degli aspiranti cuochi amatoriali in gara. I concorrenti in gara . I nove aspiranti cuochi amatoriali che hanno cominciato la serata di giovedì 5 febbraio di MasterChef Italia 2026 sono stati Dorella, 57 anni di Taranto, impiegata in un’agenzia finanziaria e appassionata di musica; Matteo C. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Il 15 gennaio 2026 si è svolta la sesta puntata di MasterChef Italia.

Nell’ultima puntata di Masterchef, il cuoco amatoriale ha sorpreso i giudici con un’espressione spontanea.

