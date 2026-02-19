Massimo pericolo di valanghe sulle montagne lombarde allerta del Soccorso Alpino

Il CNSAS Lombardo (Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico) lancia l’allarme: a causa delle intense nevicate, il rischio di valanghe sulle montagne lombarde è attualmente molto elevato. Su buona parte del territorio montano, il pericolo varia da grado 4 (forte) a grado 3 (marcato). Un monito da non ignorare, alla luce di quanto tristemente accaduto sulle montagne di Valtellina e Valchiavenna nelle ultime settimane, seppur le ultime copiose nevicate possano invitare all'ascesa. Il servizio regionale ricorda che, nelle ultime settimane, si sono già verificati numerosi incidenti anche quando il rischio era più basso, e invita quindi tutti gli escursionisti e appassionati di montagna a prestare la massima attenzione.🔗 Leggi su Sondriotoday.it

Neve e valanghe, allerta sulle montagne lombardeLe montagne lombarde si risvegliano imbiancate, ma il rischio valanghe resta alto.

Ancora pericolo valanghe sulle montagne: grado 3 per tutto il weekendIl bollettino valanghe segnala che il rischio di slavine nelle montagne del Friuli Venezia Giulia è di livello 3, marcato, fino a lunedì 16 febbraio.

Ecco cosa c'è da sapere Dichiarato il livello massimo di pericolo per le valanghe sulle Alpi svizzere e in ValleseIl pericolo di valanghe è molto elevato in queste ore in diverse regioni delle Alpi in Svizzera. In particolare in Vallese diverse strade e linee ferroviarie sono chiuse e alcuni residenti sono stati ... bluewin.ch

Allarme valanghe anche a Brescia: tra marcato e alto il grado di pericoloL'allerta è scattata a seguito delle slavine che si sono verificate nelle ultime settimane. Per questo il Cnsas lombardo raccomanda massima attenzione nella scelta degli itinerari. quibrescia.it

Oggi ho incontrato Daniele Perilli, presidente del Soccorso Alpino e Speleologico Abruzzo – CNSAS @cnsas_official Un confronto importante con chi ogni giorno opera sulle nostre montagne per garantire sicurezza, professionalità e interventi tempestivi. x.com