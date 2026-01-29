neve e valanghe allerta sulle montagne lombarde

Le montagne lombarde si risvegliano imbiancate, ma il rischio valanghe resta alto. L’Arpa ha emesso un allerta, segnalando un pericolo marcato su Retiche, Orobie e Adamello. Gli esperti avvertono: bisogna fare molta attenzione, perché il manto nevoso è poco stabile e può scivolare da un momento all’altro. La prudenza è d’obbligo per chi si avventura in queste zone.

IL BOLLETTINO. Pericolo marcato su Retiche, Orobie e Adamello. L’Arpa: serve prudenza, attenzione alla poca stabilità del manto nevoso. Massima attenzione alla situazione nivometeorologica sulle montagne lombarde. Il bollettino neve e valanghe di Arpa Lombardia, aggiornato a giovedì 29 gennaio, segnala un pericolo valanghe di grado 3 (marcato) sui settori di Retiche, Orobie, Adamello e Prealpi lecchesi. Il rischio scende a grado 2 (moderato) sulle Prealpi bresciane, bergamasche e comasche. Secondo gli esperti, la stabilità del manto nevoso risulta precaria a causa della presenza diffusa di strati deboli, in particolare brine di profondità, soprattutto in quota e sui versanti esposti ai quadranti settentrionali. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

La regione Lombardia ha emesso un’allerta gialla per neve e valanghe sulle Prealpi comasche e lecchesi.

