Neve e valanghe allerta sulle montagne lombarde

Da ecodibergamo.it 29 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le montagne lombarde si risvegliano imbiancate, ma il rischio valanghe resta alto. L’Arpa ha emesso un allerta, segnalando un pericolo marcato su Retiche, Orobie e Adamello. Gli esperti avvertono: bisogna fare molta attenzione, perché il manto nevoso è poco stabile e può scivolare da un momento all’altro. La prudenza è d’obbligo per chi si avventura in queste zone.

IL BOLLETTINO. Pericolo marcato su Retiche, Orobie e Adamello. L’Arpa: serve prudenza, attenzione alla poca stabilità del manto nevoso. Massima attenzione alla situazione nivometeorologica sulle montagne lombarde. Il bollettino neve e valanghe di Arpa Lombardia, aggiornato a giovedì 29 gennaio, segnala un pericolo valanghe di grado 3 (marcato) sui settori di Retiche, Orobie, Adamello e Prealpi lecchesi. Il rischio scende a grado 2 (moderato) sulle Prealpi bresciane, bergamasche e comasche. Secondo gli esperti, la stabilità del manto nevoso risulta precaria a causa della presenza diffusa di strati deboli, in particolare brine di profondità, soprattutto in quota e sui versanti esposti ai quadranti settentrionali. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

neve e valanghe allerta sulle montagne lombarde

© Ecodibergamo.it - Neve e valanghe, allerta sulle montagne lombarde

Approfondimenti su Retiche Orobie

Neve e valanghe, doppia allerta meteo sulle Prealpi comasche e lecchesi

La regione Lombardia ha emesso un’allerta gialla per neve e valanghe sulle Prealpi comasche e lecchesi.

Piancavallo, troppa neve sul Tremol: scatta l'allerta valanghe

A Piancavallo, le forti nevicate degli ultimi giorni preoccupano gli esperti.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

MALTEMPO a NATALE 2025: Neve e Pioggia ROVINANO le Feste - PREVISIONI

Video MALTEMPO a NATALE 2025: Neve e Pioggia ROVINANO le Feste - PREVISIONI

Ultime notizie su Retiche Orobie

Argomenti discussi: Neve e Valanghe; Neve e valanghe, allerta sulle montagne lombarde; Allerta gialla per neve sul Piemonte meridionale e pericolo valanghe 4-Forte in quota sulle Alpi Marittime e Liguri; Neve e valanghe, doppia allerta meteo sulle Prealpi comasche e lecchesi.

neve e valanghe allertaNeve e valanghe, allerta sulle montagne lombardePericolo marcato su Retiche, Orobie e Adamello. L’Arpa: serve prudenza, attenzione alla poca stabilità del manto nevoso. ecodibergamo.it

Valanghe, allerta massima anche sulle montagne bresciane: pericolo marcatoMassima attenzione alle condizioni nivometeorologiche in atto sulle montagne lombarde. Le recenti precipitazioni nevose in quota hanno aggravato il quadro ... bsnews.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.