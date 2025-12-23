Il caso Signorini e la denuncia di Falsissimo Fabrizio Corona in Tribunale a Milano per l’interrogatorio | Parlerò dopo

Fabrizio Corona si è presentato oggi a Milano per l'interrogatorio richiesto nell'ambito dell'inchiesta per revenge porn, relativa alla denuncia di Alfonso Signorini. Circondato da giornalisti e operatori televisivi, l'ex paparazzo ha atteso l'inizio dell'interrogatorio senza rilasciare dichiarazioni. L'indagine riguarda la pubblicazione di immagini o video sessualmente espliciti e si inserisce in un contesto mediatico e legale ancora in evoluzione.

Milano, 23 dicembre 2025 – Circondato da cronisti e operatori televisivi, Fabrizio Corona è entrato a Palazzo di giustizia di Milano per l'interrogatorio, da lui richiesto, nell'ambito dell'inchiesta che lo vede indagato per revenge porn per la pubblicazione di " immagini o video sessualmente espliciti" dopo la denuncia presentata dal giornalista e conduttore tv Alfonso Signorini. "Parlerò dopo", ha spiegato Corona prima di entrare nella stanza al quarto piano dove si sta svolgendo l'interrogatorio.

