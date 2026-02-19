Massima attenzione | valanghe sulle Prealpi Comasche grado 3
Una valanga sulle Prealpi Comasche ha causato un grave incidente, portando alla chiusura di alcune strade e all’evacuazione di alcune baite. Le nevicate intense, che hanno interessato le zone sopra i 600 metri, aumentano il rischio di slavine. Arpa Lombardia ha segnalato un livello di pericolo 3 su 5, indicando condizioni molto instabili. Gli esperti avvertono che le slavine possono ancora verificarsi improvvisamente e coinvolgere aree considerate sicure. La situazione richiede massima prudenza per chi si trova in montagna.
Nuovi accumuli di neve e vento forte rendono instabile il manto: Arpa segnala rischio diffuso in montagna, grado 4 su Retiche e Orobie e 3 sulle Prealpi Comasche Nevicate diffuse oltre i 600 metri e pericolo valanghe marcato sulle Prealpi Comasche. È questo il quadro delineato da Arpa Lombardia, che segnala una situazione delicata su gran parte del territorio montano lombardo. Nel dettaglio, il grado di pericolo è 3 marcato sulle Prealpi Comasche, Bergamasche e Bresciane; sale a 4 forte su Retiche, Orobie, Adamello e Prealpi lecchesi. Più contenuto, ma comunque presente, il rischio 2 moderato in Appennino pavese e sulle Prealpi varesine.
Neve e valanghe, doppia allerta meteo sulle Prealpi comasche e lecchesiLa regione Lombardia ha emesso un’allerta gialla per neve e valanghe sulle Prealpi comasche e lecchesi.
