Massima attenzione | valanghe sulle Prealpi Comasche grado 3

Una valanga sulle Prealpi Comasche ha causato un grave incidente, portando alla chiusura di alcune strade e all’evacuazione di alcune baite. Le nevicate intense, che hanno interessato le zone sopra i 600 metri, aumentano il rischio di slavine. Arpa Lombardia ha segnalato un livello di pericolo 3 su 5, indicando condizioni molto instabili. Gli esperti avvertono che le slavine possono ancora verificarsi improvvisamente e coinvolgere aree considerate sicure. La situazione richiede massima prudenza per chi si trova in montagna.

Nuovi accumuli di neve e vento forte rendono instabile il manto: Arpa segnala rischio diffuso in montagna, grado 4 su Retiche e Orobie e 3 sulle Prealpi Comasche Nevicate diffuse oltre i 600 metri e pericolo valanghe marcato sulle Prealpi Comasche. È questo il quadro delineato da Arpa Lombardia, che segnala una situazione delicata su gran parte del territorio montano lombardo. Nel dettaglio, il grado di pericolo è 3 marcato sulle Prealpi Comasche, Bergamasche e Bresciane; sale a 4 forte su Retiche, Orobie, Adamello e Prealpi lecchesi. Più contenuto, ma comunque presente, il rischio 2 moderato in Appennino pavese e sulle Prealpi varesine.🔗 Leggi su Quicomo.it

Neve e valanghe, doppia allerta meteo sulle Prealpi comasche e lecchesiLa regione Lombardia ha emesso un’allerta gialla per neve e valanghe sulle Prealpi comasche e lecchesi.

Nella grotta dell’Orso sulle Prealpi comasche trovato il kit di sopravvivenza dell’uomo di NeanderthalNella grotta dell’Orso sulle Prealpi comasche è stato rinvenuto un kit di sopravvivenza dell’uomo di Neanderthal.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.