Neve e valanghe doppia allerta meteo sulle Prealpi comasche e lecchesi

La regione Lombardia ha emesso un’allerta gialla per neve e valanghe sulle Prealpi comasche e lecchesi. La segnalazione riguarda le prossime nevicate e la stabilità del manto nevoso in alta quota, con l’obiettivo di informare e prevenire situazioni di rischio per la sicurezza in montagna.

Per quanto riguarda la neve, il bollettino.

Nella grotta dell'Orso sulle Prealpi comasche trovato il kit di sopravvivenza dell'uomo di Neanderthal
Nella grotta dell'Orso sulle Prealpi comasche è stato rinvenuto un kit di sopravvivenza dell'uomo di Neanderthal.

Il Trentino sepolto dalla neve - Fiemme - Fassa. ''Attenzione alle valanghe. Le neve fresca in molti punti non lega con quella vecchia. Rumori 'whum' segnale di pericolo'', l'allerta dopo le nevicate

BELLUNO. Finalmente la neve e allora tutti in montagna a sciare e a lanciarsi nei fuori pista o a darsi allo scialpinismo? Bene, ma con attenzione. A frenare gli entusiasmi ci sono i bollettini valang ...

Allerta gialla per neve in Piemonte: pericolo valanghe sulle Alpi
PIEMONTE – Una depressione atlantica associata a un profondo minimo di pressione, attualmente al largo della Bretagna, causerà il passaggio di due fronti perturbati sul Piemonte: uno tra oggi pomerigg ...

STUDIAMO LA NEVE
Serate di approfondimento su Neve e Valanghe dedicate ai Soci attivi nelle discipline legate alla conduzione in ambiente innevato. Per motivi tecnici le date di questo ciclo di incontri sono state spostate. Le nuove date sono: mercoledì 4 f

Neve fresca e vento, pericolo valanghe 4-Forte in quota sui settori alpini del torinese e del cuneese

