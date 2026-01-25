Nella grotta dell’Orso sulle Prealpi comasche trovato il kit di sopravvivenza dell’uomo di Neanderthal

Nella grotta dell’Orso sulle Prealpi comasche è stato rinvenuto un kit di sopravvivenza dell’uomo di Neanderthal. Questo ritrovamento offre nuovi spunti sulla vita quotidiana e le strategie di sopravvivenza di queste antiche popolazioni, in particolare in ambienti difficili come le zone montane. Lo studio dei reperti contribuisce a comprendere meglio le pratiche e le tecniche utilizzate dai nostri antenati in un contesto di sopravvivenza in ambienti ostili.

Como, 25 gennaio 2026 – Quando gli uomini dei lontani tempi di Neanderthal di aggiravano fra le montagne, avevano il loro “kit di sopravvivenza“, soprattutto quando avevano a che fare con i grandi orsi delle caverne. È uno scorcio sulla vita preistorica (del Paleolitico medio) sulle Prealpi quello che rivela un importante studio pubblicato sul Journal of Quaternary Science dall’Università di Ferrara in collaborazione con l’Università Statale di Milano. Una ricerca che ha preso il via da una scoperta fatta proprio nella grotta dell’Orso (o caverna Generosa), situata a 1.450 metri di altitudine sulle Prealpi comasche, nella zona della Valle Intelvi e del Monte Generoso, dove sono riemersi negli anni centinaia di scheletri di orso e soprattutto 16 utensili in pietra. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

