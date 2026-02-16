La Maria vincitrice del Carnevale 2026 è Martine Diop Bullo

Martine Diop Bullo, 18enne di Mestre, ha vinto il titolo di Maria del Carnevale di Venezia 2026, dopo essere stata scelta durante la serata di gala alle Sale Apollinee del teatro La Fenice lunedì 16 febbraio. La sua vittoria arriva dopo settimane di preparativi e sfilate, che hanno coinvolto numerosi giovani della città. Durante la serata, Martine ha mostrato sicurezza e sorriso, conquistando il pubblico e la giuria con il suo talento.

La nuova Maria del Carnevale di Venezia è Martine Diop Bullo, 18 anni, di Mestre. È stata eletta lunedì 16 febbraio nel corso della consueta serata di gala alle Sale apollinee del teatro La Fenice: l'atto finale e più atteso della "Festa delle Marie", che segna il culmine di settimane di appuntamenti dedicati alla tradizione veneziana. Un momento emozionante per tutte le dodici ragazze finaliste selezionate il 31 gennaio, che negli ultimi giorni sono state protagoniste di passerelle, balli, feste a palazzo e migliaia di scatti e video. Diop Bullo riceve il passaggio di consegne della corona da Elena Sofia Cesca, Maria dell'anno 2025. Le 12 ragazze che quest'anno aspirano al titolo di Maria del Carnevale 2026 sono: Claudia Berti, Camilla Bravin, Beatrice Guidi Buchi, Martine Diop Bullo, Giulia Caldart, Veronica Doria, Sofia Fassetta, Annacarla Favaretto, Azzurra Galvan, Ludovica Minto.