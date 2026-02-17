Martine Diop Bullo eletta Maria del Carnevale 2026 | oggi la presentazione a San Marco | VIDEO

Martine Diop Bullo ha conquistato il titolo di Maria del Carnevale 2026 dopo aver ricevuto il riconoscimento durante la Cena di Gala al Teatro La Fenice di Venezia, conclusa ieri sera. La giovane, originaria di una piccola frazione vicina alla laguna, ha ricevuto oltre 200 voti dai presenti, tra cui importanti rappresentanti del Carnevale e spettatori. Questa mattina, si è svolta la presentazione ufficiale a San Marco, dove ha sfilato tra applausi e sorrisi.

Martine ha 18 anni ed è di Mestre. Studia Digital Management a Ca' Foscari e le piace viaggiare Martine Diop Bullo è la Maria del Carnevale 2026: la giovane è stata eletta ieri sera al termine della Cena di Gala ospitata nelle sale Apollinee del Teatro La Fenice di Venezia e condotta da Maurice Agosti. Martine ha 18 anni ed è di Mestre. Studia Digital Management a Ca' Foscari e le piace viaggiare; a breve tornerà in Cina, luogo da lei amato. Ha praticato danza per molti anni e le giornate passate durante il Carnevale le hanno regalato gioia e felicità. «Mi sono iscritta al concorso da sola per provare delle emozioni legate alla mia città.

