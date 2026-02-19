Marocco Indonesia Kazakistan Kosovo e Albania | chi ci sarà sul terreno per la pace a Gaza

Durante la riunione del Board of Peace, Donald Trump ha annunciato che gli Stati Uniti investiranno 10 miliardi di dollari nella ricostruzione di Gaza, spiegando anche che cinque paesi – tra cui il Marocco e l’Albania – invieranno truppe per una nuova forza internazionale. Questo impegno arriva mentre si cerca di stabilizzare la regione e prevenire ulteriori scontri tra Israele e Hamas. I dettagli sui contributi militari sono ancora in fase di definizione, ma la presenza sul campo resta un obiettivo prioritario. La situazione rimane molto tesa e complessa.

Alla riunione inaugurale del Board of Peace il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato 10 miliardi di dollari di aiuti per la ricostruzione di Gaza e sottolineato che sono stati trovati cinque Paesi che forniranno truppe per la costituenda Forza Internazionale di Stabilizzazione (Isf) che dovrebbe garantire il cessate il fuoco tra Israele e Hamas. Indonesia, Marocco, Albania, Kosovo e Kazakistan: cinque Paesi a maggioranza musulmana, nessuno del Medio Oriente, in sostegno a Egitto e Giordania che dovrebbero garantire lo sviluppo dell’Isf e la sicurezza militare durante lo sviluppo della “Fase 2”. 🔗 Leggi su It.insideover.com

