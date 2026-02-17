Il rappresentante italiano partecipa alla riunione di Gaza perché l’Italia vuole contribuire alla supervisione della smilitarizzazione e della ricostruzione della zona, in un momento in cui il cessate il fuoco viene sostenuto dall’ONU. La presenza italiana si inserisce in uno sforzo più ampio per stabilizzare la regione e monitorare i progressi sul campo. La discussione si svolge a porte chiuse, con il coinvolgimento di diversi paesi e organizzazioni internazionali.

Conta esserci, per une serie di ragioni. Supervisionare la smilitarizzazione e la ricostruzione di Gaza nel quadro di un cessate il fuoco approvato dalle Nazioni Unite. Il “board of peace” per Gaza è pronto al varo e vedrà la prima riunione giovedì prossimo a Washington: la Commissaria europea Suica sarà presente nella sua veste di responsabile per il Mediterraneo e l’Italia sarà presente come osservatore, anche in considerazione della rilevanza che assume il dossier ricostruzione. Per questa ragione il ministro degli esteri Antonio Tajani sarà audito oggi davanti alle commissioni Esteri e Difesa del Senato e in Aula alla Camera. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Board Gaza, l’Italia è al tavolo americano. Chi ci sarà e chi no

Il Board of Peace di Trump riunisce figure di rilievo internazionale, tra cui Putin, Netanyahu ed Erdogan.

Donald Trump ha firmato la costituzione del Board of Peace, un organismo incaricato di supervisionare la gestione della Striscia di Gaza.

