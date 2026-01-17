Gaza Trump ha deciso | chi ci sarà nel Consiglio di pace che governerà la Striscia
Donald Trump ha comunicato i nomi dei membri del nuovo Consiglio di pace, incaricato di governare la Striscia di Gaza. La decisione mira a definire un quadro di amministrazione stabile e condiviso, segnando un passo importante nel processo di pacificazione della regione. La composizione del Board of peace rappresenta un elemento chiave per il futuro politico e sociale dell’area.
Donald Trump ha annunciato i componenti del Consiglio di pace, o Board of peace, che dovrebbe governare la Striscia di Gaza. Non c'è nessun palestinese: sono tutti statunitensi e strettamente legati all'amministrazione, con l'eccezione di Tony Blair e del direttore della Banca Mondiale. Non è ancora chiaro come funzionerà questo organo, e quando dovrebbe entrare veramente in carica. 🔗 Leggi su Fanpage.it
